По дну ріки з портретами ветеранів війни: у Росії вигадали новий формат параду – відео
У російському місті Орел напередодні 9 травня влаштували акцію "Безсмертний полк" під водою. Водолази пошуково-рятувальної служби пройшлися з портретами ветеранів по дну ріки Ока.
Акцію назвали "Безсмертний полк на небі, на землі й під водою", повідомляє пресслужба МНС Росії.
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Російські рятувальники несли у руках портрети морських піхотинців, які брали участь у Другій світовій війні.
Після цього портрети ветеранів, тримаючи в руках, також провезли річкою на катерах. Акцію завершили покладанням квітів до пам'ятника визволителям Орла.
У Росії водолази пройшлися з портретами ветеранів війни по дну ріки: дивіться відео
Як Україна відзначає 9 травня
- Україна упродовж тривалого часу відзначала 9 травня як День перемоги у Другій світовій війні. Цього дня зазвичай відбувалися різні урочисті заходи та паради.
- Цей день в Україні відзначається і досі, проте вже не так пишно, а в європейському дусі пам'яті та примирення, оскільки до 10 мільйонів українців поклали свої життя упродовж найжахливішої трагедії XX століття.
- Крім того, у 2015 році в Україні з'явився День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня.
- Також використовують термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам'яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.