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      По дорозі в Карпати сталося ДТП з туристичним автобусом: фото

      357 Читать новость на русском
      Фото ДТП
      Фото ДТП / Фото з соціальних мереж

      У горах Львівської області на трасі Київ – Чоп сталася аварія за участю туристичного автобуса.

      Про це повідомив співробітник поліції Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

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      За інформацією пасажирів, водій їхав з високою швидкістю. Постраждалих, на щастя, немає.

      Люди зазначають що водій перевищив швидкість на перевалі, знаючи що автобус на лисій резині. Результат вся туристична група в кюветі, без жертв,
      – написав Зінкевич.

      Нагадаємо, що на Миколаївщині у легковику Opel пересувалась родина – мешканці Казанківського району. Моторошна ДТП, у якій загинули 8 осіб, включаючи трьох дітей, сталася вранці у вівторок, 1 січня, на трасі "Миколаїв – Дніпропетровськ". Повідомлялося, що водій загинув на місці, а жінка із чисельними травмами, разом із непритомною дівчинкою, віком близько восьми років, були доставлені до лікарні.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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