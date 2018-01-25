По кілька метрів, але вперед – українські воїни все ближче підходять до Донецька

На околицях окупованого Донецька українські воїни по метру повертають під свій контроль територію поблизу аеропорту та переносять разом з собою український стяг. Такий рух бойовики сприймають з острахом.

Про це пише видання ТСН.

Одразу після кожного такого переміщення активізуються снайпери бойовиків. Однак, це українських воїнів не зупиняє.

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"Усе залежить від погоди. В туман – то далі, а так по метрів по 20, по 50. По-різному", – розповідає про просування вперед військовослужбовець ЗСУ "Білан".

При цьому бойовики обстрілюють так потужно, що дерева поблизу українських позицій не годяться навіть на дрова - надто багато заліза і осколків, від цього навіть бензопили ламаються.