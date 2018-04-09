12:02
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

По сирійській авіабазі завдано ракетного удару: є жертви

7287 Читать новость на русском
Наслідки атаки на сирійську військову авіабазу
Наслідки атаки на сирійську військову авіабазу / Соцмережі

Уранці 8 квітня у Сирії на сході провінції Хомс було завдано авіаудару по військовій авіабазі Т-4. Зокрема, по ній було випущено кілька ракет.

Про це повідомляє BBC з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

Читайте також: Росія у Сирії привела у бойову готовність свої ЗРК, – ЗМІ

Зазначається, що у результаті кілька людей зазнали поранень та загинули, однак точна кількість не називається.

Крім того, шириться інформація, що ППО сирійської армії відкрили вогонь по ракетам, спрямованим на авіабазу. Як підкреслює джерело інформаційної агенції "РИА Новости", у підсумку було збито всі ракети.

За словами співрозмовника ресурсу, в результаті інциденту ніхто не постраждав і матеріальних збитків авіабазі завдано не було.

Як припускає ресурс SANA (Сирійська арабська інформаційна агенція), ракети було випущено Сполученими Штатами, а за інформацією телеканалу "Аль-Маядін", ракети, що атакували військовий аеродром, було спрямовано з Середземного моря через територію Лівану.

Натомість Пентагон усі обвинувачення на свою адресу спростовує та переконує, що не проводить жодних авіаударів, хоча про атаку знає, передає Reuters.

"Ми продовжуємо прискіпливо стежити за ситуацією та підтримуємо дипломатичні спроби, які тривають, щодо впливу на тих, хто застосовує хімічну зброю", – додає оборонне відомство США.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, відтак мають заплатити велику ціну. Крім того, в уряді США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Теги: Війна у Сирії Новини США Жертви Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
сьогодні, 12:00 Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
Злой Одессит 22
З якого регіону писанка: Великодній тест
сьогодні, 11:00 З якого регіону писанка: Великодній тест
1458
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 10:02 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
4771
Обливаний понеділок: як святкують українці
сьогодні, 08:00 Обливаний понеділок: як святкують українці
5207
Как в Луганске воспитывают
сьогодні, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 2113
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук