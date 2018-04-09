По сирійській авіабазі завдано ракетного удару: є жертви

Уранці 8 квітня у Сирії на сході провінції Хомс було завдано авіаудару по військовій авіабазі Т-4. Зокрема, по ній було випущено кілька ракет.

Про це повідомляє BBC з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

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Зазначається, що у результаті кілька людей зазнали поранень та загинули, однак точна кількість не називається.

Крім того, шириться інформація, що ППО сирійської армії відкрили вогонь по ракетам, спрямованим на авіабазу. Як підкреслює джерело інформаційної агенції "РИА Новости", у підсумку було збито всі ракети.

За словами співрозмовника ресурсу, в результаті інциденту ніхто не постраждав і матеріальних збитків авіабазі завдано не було.

Як припускає ресурс SANA (Сирійська арабська інформаційна агенція), ракети було випущено Сполученими Штатами, а за інформацією телеканалу "Аль-Маядін", ракети, що атакували військовий аеродром, було спрямовано з Середземного моря через територію Лівану.

Натомість Пентагон усі обвинувачення на свою адресу спростовує та переконує, що не проводить жодних авіаударів, хоча про атаку знає, передає Reuters.

"Ми продовжуємо прискіпливо стежити за ситуацією та підтримуємо дипломатичні спроби, які тривають, щодо впливу на тих, хто застосовує хімічну зброю", – додає оборонне відомство США.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, відтак мають заплатити велику ціну. Крім того, в уряді США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.