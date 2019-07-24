По скільки в Україні продають землю під мораторієм і де найдорожче – інфографіка
Попри роками продовжуваний мораторій на продаж землі в Україні активно торгують землею сільськогосподарського призначення.
Оголошення про продаж паїв легко можна знайти на популярних платформах з купівлі/продажу товарів і послуг, як OLX.
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Аналітики платформи VoxUkraine з'ясували, скільки коштує земля під мораторієм та де в Україні її можна купити найдорожче і найдешевше.
Що варто знати про ринок землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.
Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.
Європейський суд з прав людини визнав постійне продовження мораторію в Україні таким, що порушує права людини.
За даними досліджeння, сьогодні в Україні налічується 96% сільськогосподарських земель – це 41 мільйон гектарів. 3/4 з них – це земельні частки (паї), які належать людям.
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Оскільки ринок землі в країні поки відсутній, з'ясувати достеменно скільки землі і за якими цінами продають чи купують доволі складно. За законом купівля чи продаж паїв неможлива, проте подібні оголошення з легкістю можна відшукати на OLX. У цьому випадку йдеться про напівлегальні способи змінити право власності на пай.
Де в Україні найбільше торгують землею?
Проаналізувавши понад 5 тисяч оголошень, журналісти підрахували, що на сьогодні на продаж виставлено щонайменше 52,4 тисяч гектарів пайової землі.
Найбільше паїв продають на Дніпропетровщині – 7252 га, а найменше у Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.
Найбільше паїв в Україні продають у Дніпропетровській області / Дані: voxukraine.org
Таку тенденцію можна пояснити тим, що у західних областях регіонах більше гірської та лісистої місцевості, а на сході та півдні навпаки – степи та поля придатні для рослинництва.
Де найдешевше і найдорожче?
З 2016 по 2019 роки середня ціна на землю знизилась приблизно на чверть (на 25%). У 2019 ціна за гектар паю становить в середньому 36 228 гривень.
Медіанна ціна за гектар землі сількогосподарського призначення в Україні / Дані: voxukraine.org
За оцінками експертів, після зняття мораторію на землю та запровадження ринку землі в Україні ціна за гектар може коливатись від 38 000 до 158 000 гривень.
Щодо областей, то найдорожче на сьогодні продають землю у Львівській області. Тут за гектар паю просять в середньому 53 824 гривні.
Другою в рейтингу областей з найдорожчими паями є Київщина – 52 261 грн/га, замикає трійку "лідерів" Вінницька область – 51 377 грн/га.
Найменша середня ціна за гектар пайової землі у таких областях:
- Луганська – 26 126 грн/га
- Чернігівська – 26 079 грн/га
- Донецька – 22 539 грн/га.
Низьку вартість земельних паїв у східних областях пояснюють близькістю до зони ООС.
Найдорожче землю під мораторієм продають на Львівщині – в середньому по 53 824 грн/га / Дані: voxukraine.org
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