"По-справжньому російський": Овечкін наповнив Кубок Стенлі чорною ікрою

Нападник "Вашингтона" Олександр Овечкін привіз до Москви Кубок Стенлі. Після відвідин фан-зони ЧС-2018 поблизу Воробйових гір російський хокеїст і його трофей чекала цікава програма.

Як повідомляє журналіст порталу NHL Том Гуліті, в другу ніч гулянь Овечкін наповнив трофей чорною ікрою.

That’s Dmitry Orlov, his wife, Varvara, and Evgeny Kuznetsov posing with Cup, which is filled with black caviar. pic.twitter.com/ync96xeGLj — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 8 липня 2018 р.

Також в інтернеті з'явилося відео, на якому російський нападник "Вашингтон Кепіталс" на закритій вечірці черпає чорну ікру з Кубка Стенлі.

Ovi just casually dishing up some black caviar right out of the Cup pic.twitter.com/pV0qH5DKNe — Nate (@BarstoolNate) 8 липня 2018 р.

"Кубок Стенлі став по-справжньому російським. Його наповнили чорною ікрою на приватній вечірці у Овечкіна", – написав репортер Washington Post Ізабель Хуршудян.

Нагадаємо, 8 червня Овечкін став володарем Кубка Стенлі в складі "Вашингтон Кепіталс". Столичний клуб у фінальній серії матчів виявився сильнішим за дебютанта Національної хокейної ліги "Вегас Голден Найтс" (4:1).