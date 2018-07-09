"По-справжньому російський": Овечкін наповнив Кубок Стенлі чорною ікрою
Нападник "Вашингтона" Олександр Овечкін привіз до Москви Кубок Стенлі. Після відвідин фан-зони ЧС-2018 поблизу Воробйових гір російський хокеїст і його трофей чекала цікава програма.
Як повідомляє журналіст порталу NHL Том Гуліті, в другу ніч гулянь Овечкін наповнив трофей чорною ікрою.
Також в інтернеті з'явилося відео, на якому російський нападник "Вашингтон Кепіталс" на закритій вечірці черпає чорну ікру з Кубка Стенлі.
"Кубок Стенлі став по-справжньому російським. Його наповнили чорною ікрою на приватній вечірці у Овечкіна", – написав репортер Washington Post Ізабель Хуршудян.
Нагадаємо, 8 червня Овечкін став володарем Кубка Стенлі в складі "Вашингтон Кепіталс". Столичний клуб у фінальній серії матчів виявився сильнішим за дебютанта Національної хокейної ліги "Вегас Голден Найтс" (4:1).