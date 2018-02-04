По той бік телеекрану: екскурсія 24 Каналом і внутрішня кухня телебачення

Наші глядачі часто питають нас, що відбувається за кадром? Ну, наприклад, чи вчать ведучі тексти напам'ять? Звідки знають, в яку камеру дивитись? Чи ведуть ефір у власному одязі? І багато іншого.

Тому ведуча 24 каналу Леся Вакулюк розкрила деякі професійні таємниці і провела екскурсію для родини Мірошніченків за лаштунками. Усе відбулося в рамках благодійного аукціону, де лотом власне і була екскурсія 24 Каналом. Зібрані кошти підуть на втілення мрій дітей із сірої зони АТО. Читайте також: Крим – це Україна: дипломати закликають ЗМІ Молдови не називати окупований півострів "російським"