По той бік телеекрану: екскурсія 24 Каналом і внутрішня кухня телебачення
18:36, сьогодні 263 Читать новость на русском
Наші глядачі часто питають нас, що відбувається за кадром? Ну, наприклад, чи вчать ведучі тексти напам'ять? Звідки знають, в яку камеру дивитись? Чи ведуть ефір у власному одязі? І багато іншого.
Тому ведуча 24 каналу Леся Вакулюк розкрила деякі професійні таємниці і провела екскурсію для родини Мірошніченків за лаштунками. Усе відбулося в рамках благодійного аукціону, де лотом власне і була екскурсія 24 Каналом.
Зібрані кошти підуть на втілення мрій дітей із сірої зони АТО.
Читайте також: Крим – це Україна: дипломати закликають ЗМІ Молдови не називати окупований півострів "російським"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
В НАБУ назвали причину обшуків у сина Авакова31 жовтня 2017 , 14:27
Мей поставила терористів Донбасу в один ряд із "Хезболлою"21 вересня 2017 , 06:53
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00