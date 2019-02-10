По всій Росії з сутичками та затриманнями пройшов "Марш материнського гніву": що це таке

У низці російських міст 10 лютого пройшла акція "Марш материнського гніву". Її учасники вийшли на вулиці Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбургу, Ярославля, Казані та інших міст на знак протесту проти політичних репресій.

Причиною для проведення такого маршу в Росії стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток: Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної у Пскові.

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Шевченко була заарештована 23 січня, незважаючи на те, що виховує трьох неповнолітніх дітей, а її старша донька при цьому страждає на важке захворювання і перебуває в інтернаті для дітей з особливостями розвитку. За той час, поки Шевченко перебуває під домашнім арештом, дівчинка потрапила в реанімацію і померла.

Активістку звинувачують у співпраці з "небажаною організацією". На думку слідчого, Шевченко своїми діями зазіхнула "на основи конституційного ладу та безпеку держави". Відомо, що жінка є активісткою опозиційної організації "Открытая Россия", яка критикує російську владу.

Лія Мілушкина – теж активістка організації "Открытая Россия" – була відправлена під домашній арешт за звинуваченням у зберіганні наркотиків, її чоловік у цій справі заарештований. Подружжя стверджує, що наркотики їм підкинули після погроз – у зв'язку з їх громадською діяльністю.



Шевченко та Мілушкіна

Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні, стало буденністю!,

– пишуть у соцмережах організатори "Маршу материнського гніву".

Вимога організаторів акції – звільнити жінок і всіх політв'язнів.

В Москве и Питере прошёл марш материнского гнева. Владимирцы не остались в стороне и поддержали тему пикетами в честь Анастасии Шевченко pic.twitter.com/ZH3naG56rB — Кир Ишутин (@KirIshutin) 10 февраля 2019 г.

У Москві цей марш не був узгоджений із владою. Проте кілька сотень люди зібралися в центрі міста і пройшли по Бульварному кільцю, скандуючи гасло "Свободу політв'язням".

В Москве и Питере проходит «Марш материнского гнева». Это акция в поддержку активисток «Открытой России». Одну из них обвинили в участии в «нежелательной организации», посадили под домашний арест и не пустили к дочери, которая умерла в реанимации



В Питере уже начались задержания pic.twitter.com/1L5PuwlpIg — #MDK (@mudakoff) 10 февраля 2019 г.

На самому початку акції на неї прибула група активістів прокремлівського руху SERB на чолі з її лідером Гошею Тарасевичем. Вони влаштували бійку з присутніми, після якої правоохоронці затримали та забрали до райвідділу члена демократичного руху "Солідарність", учасника маршу Михайла Крігера, і ще одного протестувальника Максимп Пряхіна. Опісля активісти SERB знову полізли в бійку, і поліція все ж затримала Тарасевича.

Дивіться відео з "Маршу материнського гніву" в Москві:

Акція і Санкт-Петербурзі теж не була узгоджена, проте на неї зібралися близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і фіксуючи присутніх на камери. Учасники маршу все одно пройшли вулицями, хоча по іншому маршруту, в тиші і без гасел. Проте ОМОН почав їх затримувати.

Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk — Арсений Веснин (@ars_ves) 10 февраля 2019 г.

Тем временем на марше материнского гнева в Санкт-Петербурге идут задержания и достаточно жесткие. Изначально ОМОН взял в кольцо журналистов, но после небольшой перепалки выпустили.

Очень жёстко и со второго раза задержана Светлана Уткина, организатор митинга. pic.twitter.com/hl0btL2TgY — george markov (@pixsl_markov) 10 февраля 2019 г.

Человек 40 идут по Невскому тут пикеты pic.twitter.com/hXlWyGgKFK — Арсений Веснин (@ars_ves) 10 февраля 2019 г.

Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 февраля 2019 г.