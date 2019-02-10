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      По всій Росії з сутичками та затриманнями пройшов "Марш материнського гніву": що це таке

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      У Росії пройшов "Марш материнського гніву"
      У Росії пройшов "Марш материнського гніву" / Фото з соціальних мереж

      У низці російських міст 10 лютого пройшла акція "Марш материнського гніву". Її учасники вийшли на вулиці Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбургу, Ярославля, Казані та інших міст на знак протесту проти політичних репресій.

      Причиною для проведення такого маршу в Росії стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток: Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної у Пскові.

      Читайте також: Затримання і побиття активістів у Києві: поліцейським може загрожувати 8 років в’язниці

      Шевченко була заарештована 23 січня, незважаючи на те, що виховує трьох неповнолітніх дітей, а її старша донька при цьому страждає на важке захворювання і перебуває в інтернаті для дітей з особливостями розвитку. За той час, поки Шевченко перебуває під домашнім арештом, дівчинка потрапила в реанімацію і померла.

      Активістку звинувачують у співпраці з "небажаною організацією". На думку слідчого, Шевченко своїми діями зазіхнула "на основи конституційного ладу та безпеку держави". Відомо, що жінка є активісткою опозиційної організації "Открытая Россия", яка критикує російську владу.

      Лія Мілушкина – теж активістка організації "Открытая Россия" – була відправлена під домашній арешт за звинуваченням у зберіганні наркотиків, її чоловік у цій справі заарештований. Подружжя стверджує, що наркотики їм підкинули після погроз – у зв'язку з їх громадською діяльністю.

      Шевченко і Мілушкіна Марш материнського гніву Росія
      Шевченко та Мілушкіна

      Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні, стало буденністю!,
      – пишуть у соцмережах організатори "Маршу материнського гніву".

      Вимога організаторів акції – звільнити жінок і всіх політв'язнів.

      У Москві цей марш не був узгоджений із владою. Проте кілька сотень люди зібралися в центрі міста і пройшли по Бульварному кільцю, скандуючи гасло "Свободу політв'язням".

      На самому початку акції на неї прибула група активістів прокремлівського руху SERB на чолі з її лідером Гошею Тарасевичем. Вони влаштували бійку з присутніми, після якої правоохоронці затримали та забрали до райвідділу члена демократичного руху "Солідарність", учасника маршу Михайла Крігера, і ще одного протестувальника Максимп Пряхіна. Опісля активісти SERB знову полізли в бійку, і поліція все ж затримала Тарасевича.

      Дивіться відео з "Маршу материнського гніву" в Москві:

      Акція і Санкт-Петербурзі теж не була узгоджена, проте на неї зібралися близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і фіксуючи присутніх на камери. Учасники маршу все одно пройшли вулицями, хоча по іншому маршруту, в тиші і без гасел. Проте ОМОН почав їх затримувати.

       

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      Теги: Новини Росії Москва Протести Сутички Пікет
      Джерело: 24 канал
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