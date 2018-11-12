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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      По вуха у каві: який тренд вигадали політики, аби завоювати симпатії електорату

      1535 Читать новость на русском

      На старт! Увага! Виборчий марафон розпочинається! Наступного року перед українцями буде складний і відповідальний вибір: ми будемо обирати президента і парламент. Політики вже почали дивувати нас. Як от приміром пити каву на заправці. Журналісти 24 каналу спиталися у політтехнологів, чому заможні й відомі вирішили фотографуватись на заправках і чого від них очікувати ще.

      Українські політики полюбили пити каву на заправках. І настільки, що про свою любов не можуть мовчати. Ось фото Юлії Тимошенко, яка попиває з паперового стаканчика напій. Його у соцмережі виклала прес-секретарка політика.

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      "Просто кава. Просто заправка," – підписала світлину Марина Сорока, натякаючи на звичність процесу для Тимошенко.

      А Володимир Гройсман на заправку завітав разом з журналістами. І не погребував навіть пообідати тут. Як видно з порожньої тарілки, прем'єру усе до смаку.


      Гройсман пообідав на заправці

      Фото на заправці якось похизувалася і дружина президента – Марина Порошенко.


      Марина Порошенко також відвідала заправку

      Схоже фото Facebook виклав інший кандидат в президенти – Анатолій Гриценко. Проте запевнив, що тролив інших політиків.

      Зустріти політика у пересічному кафе – на Заході звична справа. Коли Барак Обама був президентом, його частенько фільмували з пивом – у пабі, на матчі, на святі.


      Барак Обама

      У канцлерки Німеччини Ангели Меркель теж є світлини з келихом.


      Ангела Меркель

      Новий президент Франції Еммануель Макрон теж не гребує спробувати те, чим його пригощають.


      Еммануель Макрон

      Прем'єр Канади Джастін Трюдо ставав навіть по той бік стійки – пиво наливав.


      Джастін Трюдо

      Проте якщо у західних політиків це виходить природньо, то на пострадянському просторі кавують показово.

      На згадку спадає ця знаменита фотка Обами з Медведєвим, коли вони їли гамбургери. І це навіть було видно по обличчях: Обама зайшов просто поїсти, а Медведєв відкрив для себе якийсь новий дивовижний світ,
      – зазначив політолог Микита Потураєв.


      Медведєв і Обама їдять бергери

      І як правило політиків, що в Росії, що в Україні тягне на заправки ближче до виборів, кажуть політтехнологи. Хочуть продемонструвати, що такі, як усі. А Тимошенко у такий спосіб завойовує нову аудиторію – більш молоду та ще й міську.

      Тимошенко зараз змінює свій імідж трошки: її імідж сільської вчительки, він вже завоював свою кількість електорату, і зараз вона – як міська вчителька. Тут потрібно, щоб вона у цьому іміджі була ближче до народу,
      – підкреслює політтехнолог Денис Богуш.

      Проте навряд чи українці на це клюнуть. Бо ж всі знають, що наші політики живуть не у сусідніх з нами будинках, а за височезними парканами. Не ходять по вулицях, не їздять на метро. Микита Потураєв додає: Тимошенко й раніше демонструвала свою "близькість" до народу.

      Колись вона вже пересаджувалась з шестисотого Mercedes на 31-шу "Волгу", щоб не лякати електорат у Кіровоградській області. Так що у неї в принципі є така політична пам'ять,
      – сказав політолог.

      Проте схоже ні тоді, ні зараз у те, що Тимошенко така ж як всі, ніхто не повірив.

      Політологи прогнозують, що кандидати у боротьбі за тепленькі крісла на каві не зупиняться. Згодом пересядуть на велосипеди, підуть на футбольні матчі, у крамниці і аптеки.

      У нас буде вже більше 25 кандидатів в президенти. Тож будуть використовувати різні ходи. Хтось сяде на велосипед – три-чотири кандидати це повторять. Посадять дерево – три-чотири кандидати це повторять. Вся ця історія заразна,
      – наголошує Богуш.

      Проте у багатьох українців вже сформувався імунітет на подібні технологій. Але є й ті, які щоразу наново зачаровуються старими політиками. 

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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