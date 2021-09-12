Побачення обернулося смертю: під Харковом потонув автомобіль із людьми – ЗМІ

Харківські телеграм-канали повідомили про надзвичайну подію у Безлюдівці, яка сталася пізно ввечері 11 вересня. У місцевому водосховищі потонув автомобіль, в якому були люди.

За попередньою інформацією, в авто перебували хлопець з дівчиною. Чому вони опинилися під водою – наразі невідомо.

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Біля Безлюдівки потонув автомобіль із людьми: все, що відомо

У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області журналістам підтвердили:

Автомобіль біля Харкова у Безлюдівці дійсно пішов під воду. Це сталося ввечері 11 вересня.

Біля Безлюдівського водосховища рятувальники кілька годин намагалися витягнутися автомобіль.

Станом на початок доби 12 вересня цього зробити не вдавалося – обривався трос.

Після опівночі стало відомо, що авто таки витягнули (з глибини біля 5 метрів).

У ДСНС не вказували, чи були люди в машині та скільки їх там могло бути, не повідомили й марку потонулого авто.

Водночас:

У телеграм-каналі "ТРУХА" пишуть, що в потонулому автомобілі перебували на побаченні хлопець із дівчиною. Якимсь чином машина не встояла та скотилася у воду, людям врятуватися не вдалося.

Якимсь чином машина не встояла та скотилася у воду, людям врятуватися не вдалося. У телеграм-каналі "ВЕХА" ж написали, що мовиться про Renault Traffic. Сам інцидент начебто бачили свідки, вони ж чули крики з автомобіля, коли той тонув.

Коли авто витягнули, як пишуть у "ТРУХА", медики швидкої підтвердили, що у ньому знайшли двох загиблих.

У Безлюдівці потонув автомобіль із людьми: фото з місця події

Безлюдівка, де сталася трагедія, розташована просто під Харковом: дивіться карту

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