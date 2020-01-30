"Побачиш – убий": за графіті з Путіним у Росії 2 хлопців звинуватили в тероризмі

Суд Санкт-Петербурга взяв під варту 2 уродженців Киргизстану, які наносили на будівлі зображення президента Росії Володимира Путіна з написом "Побачиш – убий". Хлопців звинувачують у закликах до тероризму.

Підозрювані в закликах до тероризму – 22-річні Ісломбек Парпієв і Мухаммадазіз Ішматов. Обоє близько 40 разів через трафарет нанесли зображення Путіна на міські будівлі в Петроградському і Центральному районах.

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Слідчі розцінили це як заклики до тероризму. Крім тероризму, хлопців звинувачують також у вандалізмі.

Слідство стверджує, що графіті почали з'являтися 27 січня. Цього ж дня у службу "02" зателефонували щонайменше 4 петербуржці, які повідомили, що на фасадах будинків з'явилися погрози на адресу Путіна.

Взяті під варту розповіли, що графіті вони наносили на замовлення через телеграм від невідомого, який запропонував за цю роботу 5 тисяч рублів.



Портрет Путіна з зафарбованим написом "побачиш – убий" / Фото "Фонтанка"