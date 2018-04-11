Побачити сакури: Москаль просить "Укрзалізницю" призначити додаткові поїзди до Ужгорода

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликає ПАТ "Укрзалізниця" на період 13 – 15 і 20 – 22 квітня призначити додаткові потяги до Ужгорода, оскільки в цей період у місті цвітуть сакури.

Про це йдеться на сайті Закарпатської ОДА.

За словами Геннадія Москаля, із 27 квітня по 4 травня запланований додатковий потяг "Київ – Ужгород", однак є багато людей, які захочуть відвідати Ужгород у середині квітня й помилуватися сакурами, просто не зможуть добратися сюди потягом, оскільки квитків станом на сьогодні вже є обмаль.

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З огляду на це – облдержадміністрація просить ПАТ "Укрзалізниця" ввести додатковий потяг "Київ – Ужгород" і в зворотному напрямку 13 – 15 і 20 – 22 квітня, який можна умовно назвати "Сакуровим рейсом". Багато українців вважають Закарпаття найкращим місцем для туризму в країні, а цвітіння сакури – це чудовий привід приїхати до Ужгорода. Тому дуже сподіваємося, що "Укрзалізниця" не підведе, – зазначив очільник Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, на початку місяця користувачі соцмереж скаржились на те, що на травневі свята не можуть купити квитки на потяги у південний напрямок. Зокрема, із Києва до Херсону. Тоді ж у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця" зазначили, що таке "непорозуміння" сталось через технічну несправність. До слова, вже сьогодні, 11 квітня, ПАТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на поїзди південного та західного напрямків, окрім сполучення Львів – Маріуполь.