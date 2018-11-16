"Побачити світ і познайомити його з Україною": українська родина об'їхала півсвіту на велосипеді

На власні очі, а не лише з новин пізнавати інші країни прагне все більше українців. Кабінети та офіси змінюють на берег Тихого океану, а робочий простір облаштовують під пальмами. Родина ж музикантів з України для подорожі обрала велосипед і разом з маленькою дитиною вже підкорила півсвіту.

Родина музикантів з України подорожує вже чотири роки. Маленький Марко народився під час мандрів в Австралії, а зараз йому вже майже три. З малечею, каже мати Ярина Квітка, подорожувати не так і складно. Дорогою його бавлять навіть місцеві.

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"Їдемо через Європу до Африки, потім Південна Америка, Північна. Загалом 22 країни відвідати плануємо цього разу", – розповів мандрівник Володимир Муляр.



Маленький Марко народився під час мандрів

Побачити світ і познайомити його з Україною – основна мета цього подружжя, і життя на валізах для них вже стало звичним. В Україні ж власного будинку поки не мають, бо не знайшли "свого" ідеального місця.

Під час мандрів дуже змінюється філософія, розширюється світогляд. Зрештою ми розуміємо, що людина повинна жити там, де вона щаслива. Це може бути острів чи джунглі. А може бути якесь маленьке містечко в Україні,

– наголосила Ярина.

У пошуках й Ірина Лещик-Третьякова, яка разом з чоловіком та маленьким сином теж постійно в дорозі. Ірина викладає вокал, чоловік дизайнер. Кожні три чи чотири місяці родина змінює місце мешкання. "Не існує країни, де все ідеально", – вважає мандрівниця.



Хобі можна перетворити на професію

Киянка Юлія Дяченко ще в школі до рук взяла фотоапарат, тоді і заробила свої перші гроші. А згодом перетворила хобі на професію. Почала подорожувати, бо жити за графіком не вміє. Лише протягом 2018 року облетіла сім країн у пошуках людей та емоцій. Навіть зробила татуювання літака в себе на зап'ясті. Утім, в такому стилі життя є і ризики – адже це не завжди прибутково.

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Проте поки зупинятися ніхто з мандрівників не планує, адже попереду ще півсвіту і каскади нових вражень.