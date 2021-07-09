Побили керівника патрульної поліції Харківщини: нібито не пропустив вагітну – відео

У Харкові побили одного з керівників Патрульної поліції Харківщини. У мережі повідомили, що це трапилося з Барибіним Сергієм, бо він не пропустив на вагітну жінку на дорозі парковки. Однак правоохоронці заперечують таку версію подій.

Оприлюднили відео інциденту й повідомили про нього 8 липня, однак конфлікт трапився ще 26 червня. Це сталось на стоянці супермаркету "Ріст" на вулиці Клочківскій.

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Що пишуть у мережі

У спільноті Police Control повідомили, що чоловік не пропустив на пішохідному переході вагітну жінку. Тоді за неї заступився водій Subaru Forester, який зробив правоохоронцю зауваження. На це Барибін буцімто відповів лайкою: "Пішов н***й, л*х".

Сергій Барибін наразі є тимчасово виконувачем обов'язки начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення патрульних Харківщини. Однак слід зазначити, що в день конфлікту у нього був вихідний.

Яка версія патрульних

У Патрульній поліції Харківщини заявили, що інформація про причину конфлікту не відповідає дійсності. Також додали відеозапис з місяця події.

Там видно, що патрульний заїхав на паркінг супермаркету. Там перед його авто різко пройшовся чоловік. Згодом позаду транспорту перейшла дорогу й вагітна жінка.

Після цього чоловік нібито спровокував словесний конфлікт із поліцейським. Він підійшов до легковика правоохоронця та кілька разі вдарив водія.

Після цього патрульний викликав колег по роботі й швидку допомогу. Нараз невідомо чи відкривали за цим фактом кримінальне провадження.

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