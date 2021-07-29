"Сервіс фігня, платити не буду": в Одесі побили пасажира тролейбуса – відео

В одеському тролейбусі трапилася бійка з одним із пасажирів. Це сталося, бо він не хотів платити за проїзд.

Інцидент трапився 29 липня в 7 тролейбусі. Очевидці повідомили, що чоловік відмовлявся платити, бо "сервіс фігня".

Актуально Одесити побилися в маршрутці: що спровокувало конфлікт – відео

За нього заплатили та облаяли

Очевидці зняли всі перипетії в громадському транспорті. На відео, яке оприлюднили, видно, що чоловіка дуже агресивно намагалися викинути з транспорту.

При цьому чоловік казав"ти, с*ка, платити будеш чи ні?". Зловмисник натомість лише запитував, чому він має платити. Коли його сильно штовхали, пасажир лише тримався за поручні.

Згодом один із пасажирів сказав любителю безкоштовного проїзду сідати, оскільки заплатить за нього. Проте потім благодійник чомусь ще викрикнув "гн*да йо**на".

Сутичка в одеському тролейбусі №7: дивіться відео телеграму "Одесса info"