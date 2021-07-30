В Одесі побили та пограбували підприємця: приходили кілька разів – відео

В Одесі затримали угруповання, яке підозрюють кількаразових пограбуваннях підприємця. Чоловіки не лише вимагали в потерпілого гроші, а й викрили його автомобіль і телефони. Потерпілий сказав, що зловмисники його тероризували.

Затримали підозрюваних 28 липня. Загалом затримали 6 чоловіків, серед яких був один іноземець і родич колишньої співмешканки пограбованого.

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Чоловіки, яких затримали правоохоронці / Фото Нацполіції

Забрали все, що могли

До правоохоронців звернувся сам потерпілий. Він повідомив, що в нього систематично вимагає гроші група осіб.

За його словами, зловмисники спершу прийшли до нього додому й побили. У той день вони нібито заволоділи 65 тисячами гривень. За кілька днів після цього вони вже приїхали до його торговельного лотка. Там відібрали приблизно 10 тисяч гривень і 2 телефони.

Окрім того, зловмисників підозрюють утому, що вони в цей день заволоділи транспортним засобом потерпілого. Вони, ймовірно, забрали ключі та документи від Mecedes.



Затриманий надає покази слідчому / Фото Нацполіції

Затримали та обшукали

Зловмисників знайшли по гарячих слідах. Затримання провели поліцейські загону особливого призначення.

Під час обшуку в чоловіків знайшли пістолет, ніж і балончики зі сльозогінним газом. також у них вилучили гроші та ґаджети потерпілого.



Речові докази, які вилучили в зловмисників / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

Розбій поєднаний з проникненням у житло – від 7 до 12 років в'язниці.

Про вимагання вчинене повторно групою осіб – від 3 до 7 років в'язниці.

Обшук затриманих за вимагання грошей у підприємця: дивіться відео Нацполіції