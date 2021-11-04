На Харківщині невідомі осквернили пам'ятник загиблим у війні: фото пошкоджень

У місті Дергачі на Харківщині невідомі пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Там не лише пошкодили кілька плит, а й відбили частину постаменту.

Про цей інцидент повідомили правоохоронцям і вони почали встановлювати обставини. Якщо винних знайдуть, їм загрожує в'язниця.

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Пошкодили все, що могли

До поліції звернулися 2 листопада приблизно о 16:30. Хто виявив ці пошкодження – невідомо.

На фото з місця видно, що біля постаменту відбили кілька плит тротуарної бруківки. Окрім цього, зловмисники зламали бетонну огорожу, яка стояла поряд.

На самому пам'ятнику зловмисники також залишили свої "сліди". У нього відкололи частину конструкції знизу.

Пошкодження меморіального комплексу в Дергачах / Фото Нацполіції

Злочин почали розслідувати

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою чи місцем поховання. Якщо винних знайдуть, їх можуть посадити до в'язниці на термін від 3 до 5 років.

Схожий інцидент раніше

На початку серпня така ж подія сталася в місті Жовті Води на Дніпропетровщині. Там теж пошкодили меморіал загиблим у Другій світовій війні.

На ному повністю вирвали кілька плит з іменами загиблих. На деяких змогли це зробити лише частково. Місцеві припустили, що це скоїли заради металу, з якого були зроблені таблиці.