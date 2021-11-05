Будинок сімейного типу розташований у селищі Слатине під Дергачами. Правоохоронці дізнались про госпіталізацію дівчинки 3 листопада та поїхали до родини.

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У будинку живуть 49-річні чоловік і дружина та 8 дітей. Правоохоронці опитали батьків та вихованців.

Дівчинку міг побити батько

У соцмережах писали, що тяжкий перелом дівчинка отримала від батька. Натомість правоохоронцям чоловік розповідав, що дитина впала зі сходів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова теж з'ясовує обставини. За її інформацією, батько "покарав" дівчинку за пошкоджену книгу. Омбудсменка розповіла, що відомо й про інші порушення у будинку з боку батьків-вихователів. Наприклад, погане ставлення й неналежні умови розвитку та виховання.

У поліції відкрили кримінальну справу щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження. За це передбачено до 8 років в'язниці.

Дітей госпіталізували

Директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов розповів, що наразі дівчинка перебуває у стабільному стані в лікарні, повідомляє "Суспільне".

Усіх дітей забрали з будинку та відправили на обстеження до лікарні. Їх стан – теж задовільний.