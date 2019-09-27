Побили і закопали живцем: львівські прикордонниці жорстоко розправились із немовлям

На Львівщині дві жінки-прикордонниці вбили новонароджену дівчинку. Сталося це ще влітку, втім арештували ймовірних вбивць лише зараз.

Розслідуванням справи займається військова прокуратура та Державне бюро розслідувань. Наразі жінкам оголосили підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини та арештували без права внесення застави.

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Жахливе вбивство трапилося 29 липня. В цей день одна з прикордонниць на подвір’ї власного дому народила дитину. Вона зумисно не перерізала пуповину та вдарила новонароджену дівчинку по голові. Внаслідок цього дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Згодом додому до породіллі прийшла її сестра, яка теж працює у Держприкордонслужбі. Вона запхала ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала неподалік від місця, де проживає родина.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.