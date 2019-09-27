18:32
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, 26 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, 26 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Побили і закопали живцем: львівські прикордонниці жорстоко розправились із немовлям

      4318 Читать новость на русском
      На Львівщині прикордонниці вбили дитину
      На Львівщині прикордонниці вбили дитину / Ілюстративне фото

      На Львівщині дві жінки-прикордонниці вбили новонароджену дівчинку. Сталося це ще влітку, втім арештували ймовірних вбивць лише зараз.

      Розслідуванням справи займається військова прокуратура та Державне бюро розслідувань. Наразі жінкам оголосили підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини та арештували без права внесення застави.

      Читайте також: У Києві на Оболоні батько після сварки жорстоко вбив свою доньку-школярку: усі деталі

      Жахливе вбивство трапилося 29 липня. В цей день одна з прикордонниць на подвір’ї власного дому народила дитину. Вона зумисно не перерізала пуповину та вдарила новонароджену дівчинку по голові. Внаслідок цього дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

      Згодом додому до породіллі прийшла її сестра, яка теж працює у Держприкордонслужбі. Вона запхала ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала неподалік від місця, де проживає родина.

      У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні
      16094
      Теги: Новини України ДСНС Новини Львова Кримінальні новини Діти і неповнолітні Вбивство Жертви Державне бюро розслідувань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін втопить все в крові, – Яковина про шанси Росії на зміну режиму
      сьогодні , 18:01 Путін втопить все в крові, – Яковина про шанси Росії на зміну режиму
      Олена Трибушна
      Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления
      сьогодні , 17:00 Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления
      Блог Соцмережі 591
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      291
      Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      сьогодні , 16:00 Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      Олександра Дрік 584
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні , 13:50 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 16094
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук