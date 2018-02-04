"Побили так, що не міг бачити": екс-полонений розповів про жахливі тортури від бойовиків "ДНР"

Терористи так званої "Донецької народної республіки" жорстоко допитували українських полонених, били і ставилися до них, як до рабів.

Про це розповів звільнений з полону на окупованих територіях старший сержант Збройних сил України Олександр Морозов в інтерв'ю "112 Україна".

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За словами українського захисника, його схопили в околицях донецького аеропорту – біля спортивного комплексу "Олімпійський", коли він спробував проникнути в будівлю.

Вони били, допитували. Спочатку думали, що я просто мародер, який заліз туди і думав щось поцупити. Але потім, в результаті, коли я сказав, що я боєць Збройних сил України, вони стали більш агресивними. Удари стали прилітати більш сильні. Побили так, що у мене вуха, тріщини в ребрах, тріщина в кисті, очі були заплили. Побитий був до такої міри, що не міг бачити,

– розповів Морозов.

Сержант зазначив, що йому пощастило, що було розсічення. Вночі кров стекла, і одне око відкрилося. Спочатку, бойовики тримали військовослужбовця то в гаражі, то в підвалі, а потім перевезли в колишню будівлю СБУ. І лише влітку 2016 року його відправили до Макіївської колонії.

Боєць зазначив, що в будівлі СБУ полонених використовували, як рабів, а в Макіївській колонії погано годували.

"Схуд, безпосередньо, вже коли потрапив до Макіївської колонії. Там звичайна тюремна баланда. Все пізнається в порівнянні. Ми просто, коли сиділи в камерах цих, ми практично весь час (у нас там було два години прогулянки і дві години телевізора в день) сиділи в камерах. Але зате ми не бачили цих сєпарів", – підсумував він.

За словами Морозова в камері було багато людей, тримали всіх разом – і цивільних, і військових.