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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Побились і в'їхали в будівлю: чим закінчився конфлікт у київському кафе

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      Бійка у столичному ресторані / Фото поліції Києва

      У столиці побилися відвідувачі та працівники закладу MisterCat. Після конфлікту відвідувачі в’їхали автомобілем у вхідні двері ресторану та втекли.

      У результаті бійки постраждали 8 людей, які працюють у ресторані, повідомили у фейсбуці поліції Києва.

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      До поліції надійшла інформація про бійку в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Заявниця повідомила, що відвідувачі напали на співробітників приватної охоронної фірми, а також автомобілем пошкодили огорожу закладу,
      – зазначили у столичному відділі комунікації.

      Група людей порушувала громадський порядок, конфліктувала з відвідувачами та персоналом ресторану. Після масової бійки зловмисники пошкодили майно закладу, в’їхавши автомобілем БМВ у вхідні двері ресторану, пише Київ Оперативний.

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      Постраждали 8 працівників ресторану / Поліція Києва

      Наразі поліція встановила особу власника іномарки. Ним виявився 39-річний киянин. Правоохоронці шукають інших осіб, причетних до правопорушення.

      Поліція офіційно не називає ресторан, але за інформацією Києва Оперативного, погром стався у закладі MisterCat на Позняках.

       

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      Теги: Новини Києва Новини України Транспорт Поліція
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