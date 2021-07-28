Одесити побилися в маршрутці: що спровокувало конфлікт – відео

В одеській маршрутці почалася бійка двох чоловіків. Це сталося через те, що чоловікові зробили зауваження за його наплічник.

Про це повідомили в обід 28 липня. Інцидент трапився втранспорті, який курсував 214 маршрутом.

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Не знімав наплічник

Повідомляють, що чоловік зайшов у маршрутку та не знімав свій наплічник.

Оскільки сумка заважала пройти іншим пасажирам, йому зробили зауваження.

Однак виявилося, що власник конфлікту не готовий іти на компроміс.

Він у відповідь лише послав "на 3 букви".

Що робили інші пасажири

Така реакція не сподобалася пасажиру, який зробив зауваження, тому почалася бійка. На відео видно, що гармидерників намагалися розборонити.

Однак більшість людей лише щось вигукували. Також були й ті, хто просто відходив від епіцентру події.

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