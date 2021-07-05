Про те, що справу направили до суду, повідомили 5 липня. Справу розглядатиме районний суд Харкова.

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Що загрожує хлопцю

Правоохоронці раніше оголосили юнаку про підозру за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Вона передбачає штраф до 850 гривень. Але йому також можуть загрожувати громадські роботи на строк до 200 годин або навіть виправні роботи на термін до 1 року.

Окрім цього, потерпіла дівчина вже подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди. Вона вимагає компенсацію приблизно 150 тисяч гривень.

Що встановило слідство

Правоохоронці з'ясували, що хлопець скоїв злочин через неприязні стосунки між його дівчиною та потерпілою. Згодом він розкаявся та визнав свою провину.

Що було відомо раніше