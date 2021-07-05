Жорстоке побиття дівчинки в Харкові: 16-річний може заплатити кругленьку суму
Джерело:Прокуратура Харківщини
Завершилось розслідування побиття 14-річної дівчини в Харкові. Це трапилося 11 червня. Невдовзі 16-річний постане перед судом, де з нього спробують стягнути 150 тисяч гривень.
Про те, що справу направили до суду, повідомили 5 липня. Справу розглядатиме районний суд Харкова.
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Що загрожує хлопцю
Правоохоронці раніше оголосили юнаку про підозру за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Вона передбачає штраф до 850 гривень. Але йому також можуть загрожувати громадські роботи на строк до 200 годин або навіть виправні роботи на термін до 1 року.
Окрім цього, потерпіла дівчина вже подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди. Вона вимагає компенсацію приблизно 150 тисяч гривень.
Що встановило слідство
Правоохоронці з'ясували, що хлопець скоїв злочин через неприязні стосунки між його дівчиною та потерпілою. Згодом він розкаявся та визнав свою провину.
Що було відомо раніше
- Це сталося в одному з дворів Харкова.
- Хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків.
- Жоден з друзів постраждалої навіть не намагався захистити її.
- Вони це потім пояснили тим, що зловмисника "всі бояться".
- Внаслідок побиття дитина отримала численні травми та була налякана.
- Матір дівчини повідомила, що кривдник зламав її донці ніс.
- Щодо інциденту висловився заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
- Він сказав, що підозрюваний вибачився, але цим справа не закінчиться.
- Правоохоронці розшукали підлітка вже 12 червня.
- Тоді юнак перебував у відділку разом із батьком і давав покази слідчим.
- Згодом у мережі з'явилося відео, де він стояв на колінах і неохоче просив вибачення у постраждалої та інших дівчат.