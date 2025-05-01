Про це 1 травня повідомили в Офісі генерального прокурора, передає 24 Канал. Досудове розслідування здійснювали в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

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Що відомо про справу

До суду також скерували клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків, які вчинили насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки та вимагали у неї гроші.

Раніше поліція ідентифікувала 10 учасників побиття. Зокрема, про підозру повідомили 16-річному хлопцю, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, справу під особистий контроль взяв представник Омбудсмана Микита Козиренко. "Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотне – мають бути вжиті всі необхідні заходи", – наголосив Дмитро Лубінець.