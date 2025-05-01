Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: кримінальне провадження скерували до суду
- Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві на початку року.
- Окрім того, йдеться про клопотання щодо примусових заходів виховного характеру для підлітків, що вчинили насильницькі дії.
У січні мережу сколихнуло відео жорстокого побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Ювенальні прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт.
Про це 1 травня повідомили в Офісі генерального прокурора, передає 24 Канал. Досудове розслідування здійснювали в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
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Що відомо про справу
До суду також скерували клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків, які вчинили насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки та вимагали у неї гроші.
Раніше поліція ідентифікувала 10 учасників побиття. Зокрема, про підозру повідомили 16-річному хлопцю, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, справу під особистий контроль взяв представник Омбудсмана Микита Козиренко. "Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотне – мають бути вжиті всі необхідні заходи", – наголосив Дмитро Лубінець.