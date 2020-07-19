У Дніпрі 18 липня чоловік та кілька пенсіонерів побили у маршрутці молоду жінку. Наступного дня в інстаграмі опублікували фото, на якому начебто учасник сутички лежить на підлозі.

Чоловіка, що скривдив молоду жінку, теж начебто побили

Чоловік на зображенні схожий на того, який на відео з маршрутки вдарив молоду жінку. Фото оприлюднили в інстаграмі "Днепр Оперативный".

Детально Чоловік з пенсіонерками жорстоко побили молоду жінку в маршрутці в Дніпрі: відео та подробиці

Народний гнів, напевно, найбільш серйозна зброя нашого часу. Кривдник дівчини приліг,

– мовиться у підписі до фото.

Що саме сталось з чоловіком і хто зробив фотографію – наразі невідомо.

Коротко про випадок у дніпропетровській маршрутці

Інцидент трапився у маршрутці №101 18 липня. Дівчина заплатила за два місця, до неї начебто повинен був хтось підсісти.

Дехто стверджував, що від жінки було чутно запах спиртного.

Літні жінки обурились, що дівчина зайняла два місця. Тому одна з них сіла поруч.

У підсумку спалахнула словесна перепалка.

Згодом до суперечки приєднався чоловік, який підійшов до дівчини та вдарив її тричі в обличчя кулаком, після чого молода жінка вдарилася об поруччя та скло головою.

Крім того, до застосування сили долучалися кілька інших пасажирок – вони тягли пасажирку за волосся.

Жінку витягли з маршрутки, побили та розірвали футболку.

Інша версія конфлікту

Одна з пасажирок, які їхали в салоні, розповіла, що потерпіла не сплатила за проїзд і першою почала ображати людей, що сиділи в маршрутці. Вона переконує, що молода жінка була сильно п'яною та під час конфлікту вдарила ногою по голові жінку похилого віку.



Щодо дій чоловіка, за словами очевидиці, той нібито спершу попросив пасажирку поводитися гідно та не матюкатися, але зрештою не стримався та вдарив її.

Дивіться відео інциденту у маршрутці: