Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

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Що відомо про конфлікт між підлітками у Павлограді

Як розповіли правоохоронці, 18 червня у місті Павлоград стався конфлікт між двома дівчатами віком 13 та 15 років.

Встановлено, що під час інциденту старша з дівчат застосувала фізичну силу до молодшої,

– вказують у поліції.

Наразі всіх учасників події встановлені. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження.

Місцеві пабліки пишуть, що спочатку старша вимагала, аби молодша стала на коліна та вибачилася. Коли потерпіла відмовила, дівчина почала її бити. Подія відбувалася на очах у натовпу підлітків, які фільмували все на камеру.

Між дівчатами у Павлограді спалахнув конфлікт: дивіться відео

Зупинила бійку жінка, яка випадково проїжджала повз. Стверджується, що у постраждалої діагностували струс мозку та забої.

До слова, кілька днів тому у Кривому Розі військовий стріляв з балкона у напрямку дитячого майданчика. Внаслідок цього поранення отримав 10-річний хлопчик.