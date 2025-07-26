В інтерв'ю Ксенії Собчак Марія Ковальчук розповіла, що її кривдниками є Артем Папазов, син донецького бізнесмена Олега Папазова, а також його друзі Олександр Лаптинський, Олександра Мерцалова й Мілена Долганова, передає 24 Канал.

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Що відомо про погрози на адресу моделі Марії Ковальчук?

У коментарі медіа-холдингу Собчак матір моделі Ганна розповіла, що після інтерв'ю родині почали надходити погрози. За словами жінки, кривдники її доньки зв'язалися із нею за допомогою месенджера Telegram і заявили, що легко знайдуть її навіть у Норвегії, де зараз мешкає уся їхня родина.

Коли Ганна прочитала цей текст, то дуже злякалася. Каже, що у неї "земля втекла з-під ніг".

Прокинувшись вранці після інтерв'ю, я беру телефон, без задньої думки відкриваю Telegram, де повідомлення, яке, як я потім зрозуміла, було зникаючим. Я його відкриваю і спокійно читаю: "Ми тебе і в Норвегії знайдемо. Багато говориш",

– поділилася пережитим жінка.

Ганна зізналася, що їй страшно за свою родину, оскільки кривдники її доньки – "це люди, які грошима все міряють, для них немає людяності".

Матір моделі зібрала всі документи про напад на її дочку в Дубаї і пішла з ними до правоохоронних органів Норвегії. У тамтешній поліції доволі серйозно поставилися до цієї ситуації та пообіцяли захистити.