Мітинг на підтримку побитого патрульного з Дніпра: що вимагали активісти – фото

21 травня 2021 , 18:38
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Джерело:

Depo

У Дніпрі 21 травня організували мітинг на підтримку поліцейського Максима Калиняка. Він заявив, що його побив начальник і 2 колег. Однак згодом керівництво патрульної поліції заперечило звинувачення.

Активісти прийшли під управління патрульної поліції Дніпра. Вони висунули до керівництва установи одразу кілька вимог.

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Там зібралося кілька десятків людей. Вони вимагали, щоб керівництво патрульної поліції роз'яснило ситуацію, яка трапилася.

Також активісти хотіли, щоб правоохоронці показали відео з камер спостереження. За їх словами, на місці ймовірно побиття їх працювало одразу 3 таких пристрої.

Однак відео досі не оприлюднили. За порядком на заході стежили кілька поліцейських.


Правоохоронці на мітингу в підтримку побитого патрульного в Дніпрі / Фото Depo

Коротко про цей інцидент

  • Про конфлікт, який трапився 17 травня, розповів сам Калиняк.
  • Напали на правоохоронця нібито для того, щоб перешкодити його поїздці до Києва.
  • Він збирався поїхати до столиці, щоб розповісти про порушення та корупцію в Управлінні патрульної поліції.
  • В кінці робочого дня керівництво вирішило ознайомити Калиняка з новим наказом.
  • Патрульний вирішив зафіксувати все на відео, але це викликало агресію з боку його керівника Вячеслава Маслюка.
  • Натомість керівництво все заперечило.
  • За словами Маслюка виникло непорозуміння та він нікого не бив.
  • Також він заявив, що він також потерпілий.
  • Зокрема, в нього погано функціонує фаланга вказівного пальця, нібито є струс мозку та забій грудної клітини.
Автор: Олександр Марчак