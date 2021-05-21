Мітинг на підтримку побитого патрульного з Дніпра: що вимагали активісти – фото

У Дніпрі 21 травня організували мітинг на підтримку поліцейського Максима Калиняка. Він заявив, що його побив начальник і 2 колег. Однак згодом керівництво патрульної поліції заперечило звинувачення.
Активісти прийшли під управління патрульної поліції Дніпра. Вони висунули до керівництва установи одразу кілька вимог.
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Там зібралося кілька десятків людей. Вони вимагали, щоб керівництво патрульної поліції роз'яснило ситуацію, яка трапилася.
Також активісти хотіли, щоб правоохоронці показали відео з камер спостереження. За їх словами, на місці ймовірно побиття їх працювало одразу 3 таких пристрої.
Однак відео досі не оприлюднили. За порядком на заході стежили кілька поліцейських.
Правоохоронці на мітингу в підтримку побитого патрульного в Дніпрі / Фото Depo
Коротко про цей інцидент
- Про конфлікт, який трапився 17 травня, розповів сам Калиняк.
- Напали на правоохоронця нібито для того, щоб перешкодити його поїздці до Києва.
- Він збирався поїхати до столиці, щоб розповісти про порушення та корупцію в Управлінні патрульної поліції.
- В кінці робочого дня керівництво вирішило ознайомити Калиняка з новим наказом.
- Патрульний вирішив зафіксувати все на відео, але це викликало агресію з боку його керівника Вячеслава Маслюка.
- Натомість керівництво все заперечило.
- За словами Маслюка виникло непорозуміння та він нікого не бив.
- Також він заявив, що він також потерпілий.
- Зокрема, в нього погано функціонує фаланга вказівного пальця, нібито є струс мозку та забій грудної клітини.