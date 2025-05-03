Слідство встановило, що двоє місцевих жительок, 18 та 17 років, покликали на зустріч 16-річну знайому. Між дівчатами розпочався конфлікт з бійкою, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Поки двоє дівчат завдавали ударів школярці, подію знімав на телефон 17-річний хлопець.

Повернувшись додому неповнолітня розповіла про все батькам, та вони вирішили не звертатися до поліції.

Лише нещодавно випадок у Монастирищі набув розголосу після того, як на днях правоохоронці виявили у мережі відео з побиттям дівчинки. Вони встановили усіх учасників конфлікту.

Наразі поліція розслідують інцидент за статтею про побої та мордування.

Нагадаємо, що у Києві неповнолітню побив її колишній хлопець. На початку квітня в Шевченківському районі 16-річна місцева жителька разом зі знайомими відпочивала у квартирі друзів. Компанія вживала спиртні напої. Серед присутніх був і 20-річний колишній хлопець постраждалої. У них стався конфлікт, у ході якого хлопець побив неповнолітню.