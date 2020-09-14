Колишній політв'язень Володимир Балух станом на 14 вересня перебуває у стабільно важкому стані. Нагадаємо, Балуха побили і пограбували 8 вересня в Гідропарку Києва.

Лікарі роблять усе необхідне для швидкого одужання Балуха. Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.

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Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7 – 10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне",

– зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 8 вересня 2020 року Балуху зробили операцію і перевели в реанімацію. Лікарі попереджали, що реабілітація колишнього політв'язня може бути тривалою.

Що відомо про напад на Балуха

Балуха вночі 8 вересня 2020 року побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Колишнього політв'язня госпіталізували у важкому стані. Йому зробили операцію.

Лікарі діагностували у Балуха тяжку черепно-мозкову травму, перелом ключиці та перелом руки.

Окрім цього, у Балуха не було з собою мобільного телефона та банківської картки. Проте невдовзі сумку з речима Балуха знайшли.

Колишній політв'язень Олег Сенцов розповів, що стан Балуха тяжкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра. За словами Сенцова, Балух перебуває не у комі, а в медикаментозному сні. Це потрібно для того, щоб він відійшов від операції після видалення гематоми.

Це потрібно для того, щоб він відійшов від операції після видалення гематоми. Сенцов додав, що експолітв'язень Євген Панов, який бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь компанією через українську мову. "Але чи це та компанія, чи хтось інший – слід з’ясувати", – підкреслив колишній політв'язень.

"Але чи це та компанія, чи хтось інший – слід з’ясувати", – підкреслив колишній політв'язень. Народний депутат, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз прокоментував напад на Балуха так : " "

Нардеп Ірина Геращенко з посиланням на лікарів розповідала, що Балуха забезпечили всім необхідним.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини нападу на експолітв'язня.

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