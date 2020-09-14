Побиття Балуха: що відомо про стан експолітв'язня
Колишній політв'язень Володимир Балух станом на 14 вересня перебуває у стабільно важкому стані. Нагадаємо, Балуха побили і пограбували 8 вересня в Гідропарку Києва.
Лікарі роблять усе необхідне для швидкого одужання Балуха. Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.
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Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7 – 10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне",
– зазначила Геращенко.
Нагадаємо, 8 вересня 2020 року Балуху зробили операцію і перевели в реанімацію. Лікарі попереджали, що реабілітація колишнього політв'язня може бути тривалою.
Що відомо про напад на Балуха
- Балуха вночі 8 вересня 2020 року побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.
- Колишнього політв'язня госпіталізували у важкому стані. Йому зробили операцію.
- Лікарі діагностували у Балуха тяжку черепно-мозкову травму, перелом ключиці та перелом руки.
- Окрім цього, у Балуха не було з собою мобільного телефона та банківської картки. Проте невдовзі сумку з речима Балуха знайшли.
- Колишній політв'язень Олег Сенцов розповів, що стан Балуха тяжкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра. За словами Сенцова, Балух перебуває не у комі, а в медикаментозному сні. Це потрібно для того, щоб він відійшов від операції після видалення гематоми.
- Сенцов додав, що експолітв'язень Євген Панов, який бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь компанією через українську мову. "Але чи це та компанія, чи хтось інший – слід з’ясувати", – підкреслив колишній політв'язень.
- Народний депутат, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз прокоментував напад на Балуха так : "Його били, аби вбити. Через те, що Балух ніколи не дасть ображати Україну та українців."
- Нардеп Ірина Геращенко з посиланням на лікарів розповідала, що Балуха забезпечили всім необхідним.
- Правоохоронці наразі встановлюють обставини нападу на експолітв'язня.
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Коротко про Володимира Балуха
- Після анексії Криму Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні". Також він відмовився від російського паспорта.
- 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії.
- Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків.
- Чоловік наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.
- 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими між Україною та Росією Балух повернувся на Батьківщину.