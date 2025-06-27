Залишили затриманого помирати в камері: прокуратура повідомила про підозру 7 працівникам СІЗО

Працівники СІЗО у Харкові можуть бути причетними до смертельного побиття увʼязненого. Прокуратура Харківської області вже повідомила про підозру семи з них.

За даними слідства, 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок чого він помер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про смерть ув'язненого у "Харківському слідчому ізоляторі"

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, встановили факт причетності 7 службових осіб ДУ "Харківський слідчий ізолятор", зокрема, колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО до смерті одного з увʼязнених.

Під час слідства вдалося здобути докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО. 27 червня прокурори вручили підозру колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двом старшим оперуповноваженим через перевищення влади або службових повноважень й залишення в небезпеці.

За даними Офісу генпрокурора, наразі готується клопотання до суду щодо їхнього арешту. Окрім цього, ще чотирьом колишнім співробітникам повідомили про підозру у службовій недбалості й залишенні у небезпеці.

До суду готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури "Суспільному Харків" також повідомили, що ув'язненого у СІЗО Харкова забив до смерті інший ув'язнений. За цим фактом поліція проводить досудове розслідування за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.