Анастасія Лугова та її чоловік Володимир Захаренко розповіли нові деталі страшних подій, що сталися з жінкою вночі проти 1 серпня. Тоді Анастасію в потязі Маріуполь – Київ побив і хотів зґвалтувати невідомий чоловік. Увесь цей час поряд із жінкою перебував її 6-річний син Захарій.

Яких травм зазнала потерпіла

Про це Анастасія розповіла в коментарі ТСН. За словами жінки, внаслідок ударів, які завдав їй чоловік, вона отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми на голові.

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Шини – тут і тут, тут – тріщина. В кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми скрізь. По всій голові. Він з мене видер сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт,

– зазначила Анастасія.

Вона додала, що її 6-річний син Захарій через тій події вперше в житті піде до психолога. Лікар має прийняти дитину в понеділок, 3 серпня.

"Він стільки разів переказав цю історію. Кожен раз проживаючи це та кожен раз він доходив до сліз. Він каже: "Мамочка, прости, що я тебе не врятував", – каже чоловік Анастасії та батько хлопця Володимир Захаренков.

Щодо самої Анастасії, то їй на лікування знадобиться щонайменше місяць.

ЦІкаві деталі

Також жінка повідомила, що тієї злощасної ночі їхала до родичів із Запоріжжя до Києва. Про все вона розповіла чоловікові, тому той увесь цей час чекав її у столиці на пероні.

Жінка додає, що наважилась розповісти про все, аби закликати людей не бути байдужими та не боятись діяти, якщо хтось поряд кличе на допомогу.

У коментарі 5 каналу Анастасія розповіла, що у чоловіка почалася ерекція, коли він її бив. Її ж чоловік Володимир Захаренков додав, що зловмисник їхав у цьому потязі "зайцем", через це провідники не хотіли викликати поліцію. А правоохоронців викликав сам Володимир.

Провідники казали їй не викликати поліцію, оскільки зловмисник був готовим заплатити. Настя сказала, що ніяких грошей від нього не візьме, тільки правосуддя. Тоді провідники сказали, що вони – готові заплатити. Запропонували певну суму – все, що в них було. Фактично запропонувли хабар, щоб справу не доводили до суду, тому що їх звільнять з роботи,

– повідомив чоловік Анастасії.

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