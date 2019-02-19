Побиття активістів у Києві: яка подальша доля поліцейського, що бив лежачого чоловіка

Підозрюваному у побитті лежачого активіста у Києві поліцейському Василеві Мельникову заборонено нести службу і він виконує цю заборону суду. Проте правоохоронець може з'являтися на роботі.

"Він не несе поліцейську службу, але на роботу, наскільки мені відомо, він може з'являтися, табелюватися, або ще щось", – сказав речник МВС Артем Шевченко з посиланням на адвоката Мельникова, повідомляє Укрінформ.

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Раніше адвокат Мельникова розповів, що поліцейський продовжує ходити на роботу, щоб йому не зарахували прогули. При цьому функціональні обов’язки він не виконує.

Що відомо про побиття активістів у Києві? 9 лютого біля Подільського райвідділу поліції спалахнули сутички між поліцією та активістами, які про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тоді правоохоронці застосували до активістів силу: били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був і Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції. Йому оголосили підозру у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством.



12 лютого суд обрав запобіжний захід Мельникову у вигляді 60 діб арешту з правом внесення застави у розмірі 115 тисяч гривень. Проте сидіти у СІЗО поліцейському не довелося, адже за нього внесли заставу відразу двоє кандидатів у президенти – Ілля Кива та Олександр Вілкул.

Дивіться відео побиття активістів під Подільським райвідділом поліції в Києві: