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Побиття активістів є в тих областях, де влада не приховує своїх сепаратистські погляди, – Гнап

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Побиття активістів
Побиття активістів / newsroom.kh.ua

Нещодавно на Харківщині знайшли тіло повішене в місцевому лісі 24-річного Миколи Бичка. Мешканці містечка Есхар підозрюють, що до загибелі активіста може бути причетний їхній селищний голова Анатолій Легкошерст.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Але чи сталася б загибель Миколи Бичка, якби влада та правоохоронці раніше не проявляли повну бездіяльність та саботаж розслідування нападів на активістів? Адже торік на Харківщині вже траплялися напади на громадян, які викривають корупцію", – зазначив Дмитро Гнап.

За його словами, спочатку напали на активіста Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який викривав дерибан землі в Харкові оточенням мера Кернеса. Його жорстоко побили кастетами, завдавши важких травм. Їхні імена не відомі і сьогодні. Натомість, буквально через місяць після побиття Булаха, побили його колегу – активіста Євгена Лісічкіна.

Нікого так і не покарали. Що стало прекрасним сигналом для криміналу на Харківщині: з активістами можна безкарно розправлятися. Та й не тільки не Харківщині,
– наголосив Гнап.

Журналіст розповів, що так само безкарно кілька разів нападали на одеського активіста Сергія Стерненка. І в цьому випадку тільки його власні дії дозволили залишитися живим.

"При чому, найжорстокіші розправи над активістами стаються в тих областях, де місцева влада не приховує своїх сепаратистських поглядів і при цьому по вуха занурена в корупцію. Тобто, на Харківщині та Одещині", – додав Дмитро Гнап.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 12 червня 2018

 

Теги: Новини України Жертви Новини Харкова Новини Одеси Сергій Стерненко Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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