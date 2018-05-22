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Побиття Найєма: з'явились нові подробиці стану здоров'я нардепа

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Стан здоров'я Мустафи Найєма йде на покращення
Стан здоров'я Мустафи Найєма йде на покращення / Фото з відкритих джерел

Масі Найєм, брат нардепа, повідомив, що Мустафі Найєму вже зняли шину і його стан іде на покращення.

Про це пише 112.ua.

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Масі Найєм розповідає, що нардеп вже нормально говорить і може їсти.

Сьогодні спілкувався. Йому вже зняли шину. Він каже, що ще трохи болить. Загалом, я думаю, що його стан йде на покращення. Щодо струсу мозку, я думаю, буде відомо пізніше, коли зроблять МРТ, тому що весь цей час не було можливості його зробити через шину
– заявляє брат.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.

2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Теги: Новини України Побиття Мустафи Найєма Мустафа Найєм Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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