Побиття популярного репера Гуфа у Москві: з'явилися гучні деталі

За інформацією російських ЗМІ, популярного репера Олексія Долматова, більш відомого, як Гуф, побили після його виступу на дні народження сина одного з олігархів, який власне і скоїв напад. У результаті музикант отримав струс мозку та у нього зламано два ребра. Адвокат потерпілого переконує, що інцидент був спланованим злочином. Також, за його словами, у виконавця зникли гроші.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Москві невідомі побили реп-виконавця Олексія Долматова, яка виступає під сценічним ім’ям Гуф. Як зазначалося, разом із репером у той момент перебувала грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А-Студіо" Кеті Топурія.

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За словами Гуфа, нападників він не знає, а саме побиття сталося в барі на 5-му Котельницьокму провулку неподалік станції метро "Таганська", передають російські ЗМІ.

Також стало відомо, що артист написав заяву у поліцію та від госпіталізації відмовися.

"Уночі проти 28 жовтня в поліцію звернувся із заявою чоловік 1979 року народження про те, що йому було завдано тілесні ушкодженя. За фактом звернення до поліції проводиться перевірка. Обставини події встановлюються", – повідомила, зі свого боку, прес-служба ГУ МВС у Москві, не називаючи особу потерпілого.

До слова, низка ЗМІ з посиланням на свої джерела спростовувала факт нападу на репера, щоправда адвокат музиканта Сергій Жорін все ж підтвердив факт інциденту.

За його словами, напад був спланованим злочином. Також захисник переконує, що Гуфа побили та пограбували в московському клубі "Бункер" під виглядом організації його виступу, передає ТАСС.

Зі мною зв'язався Олексій і повідомив, що його було жорстоко побито в нічному клубі "Бункер" на Таганці. Все зводиться до того, що це спланований злочин, так як зловмисники запросили його в заклад під виглядом організації виступу. Згодом його відвели в окреме приміщення, виставили озброєну охорону та жорстоко побили,

– зазначив юрист.

Також Жорін стверджує, що після побиття Доматов виявив, що у нього зникла велика сума грошей, яку він мав з собою, однак, скільки саме, не уточнив.

"В результаті нападу мій клієнт отримав струс мозку, у нього зламано два ребра, а також є можливими інші ушкодження внутрішніх органів. Зараз важливо встановити особу нападників, а також отримати відео з камер спостереження всередині клубу та відео з камер вуличного спостереження. Відтак, я попросив начальника ГУ МВС Москви взяти на контроль розслідування інциденту", – наголосив адвокат.

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До слова, на Telegram-каналі Mash з’явилися подробиці самого нападу.

Уночі проти 28 жовтня Олексій Долматов виступав на дні народження юного любителя російського репу в ресторані "Бункер-42". Батькові іменинника не сподобалося, що програма закінчилася дуже швидко, і він вирішив розібратися. Конструктивної бесіди не вийшло, і батя злегка виправив артисту обличчя. Долматов прийшов в поліцію через кілька годин", – сповістили представники ресурсу.

За інформацією видання Super, на цьому дні народження відпочивала компанія модних старшокласників, троє з яких перебувають у складі групи "Кузнецький сквад".

"Бюджетам їхніх кліпів можуть позаздрити багато музикантів, тільки на відео "Сквад" хлопці показали одяг на 1,5 мільйона рублів. У соцмережах хлопців з "Кузнецького скваду" залишилися відео, як Гуф виступає на невеликій сцені клубу перед невеликою групою людей. На вечірці також був пасинок олігарха Ігоря Сосіна – Слава", – зауважили на ресурсі.

Нагадаємо, минулоріч у Санкт-Петербурзі побили російського репера В'ячеслава Машнова, який більш відомий за псевдонімами "Гнойний" та "Слава КПСС". Інцидент трапився перед його виступом, коли він власне йшов на концерт – на музиканта напали одразу семеро осіб.

Хто такий Гуф? Справжнє ім’я Олексій Долматов. Російський реп-виконавець, співзасновник і учасник групи CENTR. Співзасновник лейблу ЦАО Records, засновник лейблу ZM Nation. Володар премій RMA, Rock Alternative Music Prize та інших.



Гуф є досить скандальним виконавцем. Так, він 7 років жив у Китаї, але йому довелося виїхати звідти через проблеми з наркотиками.