04:09
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Побиття популярного репера Гуфа у Москві: з'явилися гучні деталі

      1425 Читать новость на русском
      З'явилися деталі нападу на репера Гуфа у Москві
      З'явилися деталі нападу на репера Гуфа у Москві / Соцмережі

      За інформацією російських ЗМІ, популярного репера Олексія Долматова, більш відомого, як Гуф, побили після його виступу на дні народження сина одного з олігархів, який власне і скоїв напад. У результаті музикант отримав струс мозку та у нього зламано два ребра. Адвокат потерпілого переконує, що інцидент був спланованим злочином. Також, за його словами, у виконавця зникли гроші.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у Москві невідомі побили реп-виконавця Олексія Долматова, яка виступає під сценічним ім’ям Гуф. Як зазначалося, разом із репером у той момент перебувала грузинська та російська співачка, вокалістка гурту "А-Студіо" Кеті Топурія.

      Читайте також: Російського репера, який виступав у анексованому Криму, не пустили в Україну

      За словами Гуфа, нападників він не знає, а саме побиття сталося в барі на 5-му Котельницьокму провулку неподалік станції метро "Таганська", передають російські ЗМІ.

      Також стало відомо, що артист написав заяву у поліцію та від госпіталізації відмовися.

      "Уночі проти 28 жовтня в поліцію звернувся із заявою чоловік 1979 року народження про те, що йому було завдано тілесні ушкодженя. За фактом звернення до поліції проводиться перевірка. Обставини події встановлюються", – повідомила, зі свого боку, прес-служба ГУ МВС у Москві, не називаючи особу потерпілого.

      До слова, низка ЗМІ з посиланням на свої джерела спростовувала факт нападу на репера, щоправда адвокат музиканта Сергій Жорін все ж підтвердив факт інциденту.

      За його словами, напад був спланованим злочином. Також захисник переконує, що Гуфа побили та пограбували в московському клубі "Бункер" під виглядом організації його виступу, передає ТАСС.

      Зі мною зв'язався Олексій і повідомив, що його було жорстоко побито в нічному клубі "Бункер" на Таганці. Все зводиться до того, що це спланований злочин, так як зловмисники запросили його в заклад під виглядом організації виступу. Згодом його відвели в окреме приміщення, виставили озброєну охорону та жорстоко побили,
      – зазначив юрист.

      Також Жорін стверджує, що після побиття Доматов виявив, що у нього зникла велика сума грошей, яку він мав з собою, однак, скільки саме, не уточнив.

      "В результаті нападу мій клієнт отримав струс мозку, у нього зламано два ребра, а також є можливими інші ушкодження внутрішніх органів. Зараз важливо встановити особу нападників, а також отримати відео з камер спостереження всередині клубу та відео з камер вуличного спостереження. Відтак, я попросив начальника ГУ МВС Москви взяти на контроль розслідування інциденту", – наголосив адвокат.

      Читайте також: У США вбили репера Hollywood Play: виконавець загинув у свій день народження

      До слова, на Telegram-каналі Mash з’явилися подробиці самого нападу.

      Уночі проти 28 жовтня Олексій Долматов виступав на дні народження юного любителя російського репу в ресторані "Бункер-42". Батькові іменинника не сподобалося, що програма закінчилася дуже швидко, і він вирішив розібратися. Конструктивної бесіди не вийшло, і батя злегка виправив артисту обличчя. Долматов прийшов в поліцію через кілька годин", – сповістили представники ресурсу.

      За інформацією видання Super, на цьому дні народження відпочивала компанія модних старшокласників, троє з яких перебувають у складі групи "Кузнецький сквад".

      "Бюджетам їхніх кліпів можуть позаздрити багато музикантів, тільки на відео "Сквад" хлопці показали одяг на 1,5 мільйона рублів. У соцмережах хлопців з "Кузнецького скваду" залишилися відео, як Гуф виступає на невеликій сцені клубу перед невеликою групою людей. На вечірці також був пасинок олігарха Ігоря Сосіна – Слава", – зауважили на ресурсі.

      Нагадаємо, минулоріч у Санкт-Петербурзі побили російського репера В'ячеслава Машнова, який більш відомий за псевдонімами "Гнойний" та "Слава КПСС". Інцидент трапився перед його виступом, коли він власне йшов на концерт – на музиканта напали одразу семеро осіб. 

      Хто такий Гуф? Справжнє ім’я Олексій Долматов. Російський реп-виконавець, співзасновник і учасник групи CENTR. Співзасновник лейблу ЦАО Records, засновник лейблу ZM Nation. Володар премій RMA, Rock Alternative Music Prize та інших.

      Гуф є досить скандальним виконавцем. Так, він 7 років жив у Китаї, але йому довелося виїхати звідти через проблеми з наркотиками. 

      Теги: Новини Росії Кримінальні новини LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Сирійське угрупування заявляє, що воно підбило російський Ан-26
       7 березня , 16:30
      І ЄС і Росія хочуть "колонізувати" Білорусь, — Rzeczpospolita
      25 лютого 2015 , 06:02
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук