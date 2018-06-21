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Побиття прикордонників за українську мову в Маріуполі: 2 особам повідомлено про підозру (відео)

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Військовий Станіслав Керод. якого побили у кафе Маріуполя
Військовий Станіслав Керод. якого побили у кафе Маріуполя / Фото з вільних мереж

У Маріуполі правоохоронці повідомили про підозри у скоєннях злочинів двом чоловікам, які побили військовослужбовців Держприкордонслужба України. Прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Раніше 24 канал із посиланням на екс-заступницю голови Одеської облдержадміністрації Соломію Бобровську повідомив, що охорона кафе в Маріуполі зламала щелепу військовому Станіславові Кероду, який попросив принести йому меню українською мовою.

Згодом поліція затримала двох охоронців, які побили працівників ДПСУ у кафе. Хлопці були стажерами у закладі Red Cups.

Як встановило досудове розслідування, 17 червня підозрювані особи перебували на літньому майданчику кафе Red cups у ТРЦ "Порт Сіті", де, діючи умисно разом із кількома іншими особами, вчинили бійку, в ході якої завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям.

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"Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у скоєнні хуліганства, а саме – грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України", – мовиться у повідмоленні прокуратури.

Наразі у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються усі учасники хуліганських дій.

Дивіться відео з місця побиття прикордонників у Маріуполі:

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Сутички Новини Маріуполя мовне питання Розслідування Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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