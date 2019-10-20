Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Побиття школярки в Запоріжжі

Мережу сколихнуло відео жорстокого побиття дівчини підлітковою бандою на шкільному стадіоні. Внаслідок інциденту 14-річна Ірина опинилася у лікарні. З'ясувалося, що лідерка дівчачої банди била Іру в обличчя. Довівши її до безпорадного стану, вона змусила дівчину стати на коліна та цілувати їй взуття.

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Суд обрав запобіжний захід для хуліганки – її відправили під нічний домашній арешт. Вона має перебувати вдома з 19:00 до 6:00 наступної доби. Окрім того, дівчина повинна прибувати двічі на тиждень до слідчого, не відлучатися за межі міста та не спілкуватися з потерпілою.

Дивіться відео: як дівчача банда побила школярку у Запоріжжі

Деталі справи Гладковського

Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали 17 жовтня та повідомили про підозру у зловживанні владою та у декларуванні недостовірної інформації. Цього ж дня увечері розпочався суд щодо обрання Гладковському запобіжного заходу, який продовжили 19 жовтня.

Так, суд виніс рішення Гладковському – у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. Цікаво, що під час засідання суду під будівлею протестували представники "Нацкорпусу". Вони вимагали, аби Гладковського посадили за ґрати.

Дивіться відео: деталі справи Гладковського

Військовий, який захопив у полон бойовиків

Легендарний розвідник Руслан Пустовойт на війні з перших днів, пройшов найгарячіші точки, захопив у полон вісьмох бойовиків та мало не загинув. Він одним із перших кинувся на війну у 2014 році і вже 5 років віддає усі сили, аби припинити бойові дії на рідній Донеччині.

Після тривалого лікування Руслан повернувся до рідного Маріуполя. Там почав займатися волонтерством, а також очолив організацію маріупольських ветеранів АТО. Вдома ж на чоловіка чекають дружина та двоє дітей – 12-річний син та 7-річна донечка.

Дивіться відео: історія Руслана, який захопив в полон бойовиків

Як жителі окупованих територій ставляться до можливих виборів

Вони годинами стоять у чергах, а автомобілісти займають місце ще звечора, аби вранці виїхати з ОРДЛО на підконтрольну територію. КПВВ з окупованими районами Донбасу щодня перетинають до 40 тисяч людей. І більшість із них ті, хто живе в окупації.

Журналісти запитали, чи чекають вони на деокупацію та як ставляться до можливих місцевих виборів в ОРДЛО, про які останнім часом так багато говорять політики. Частина зізнається, що їм байдуже, хто при владі, бо вони вже підлаштувалися до реалій в окупації. І від терористів пенсії отримують, і українських не цураються.

Дивіться відео: як жителі окупованих територій ставляться до можливих виборів

Рада ухвалила бюджет на 2020 рік

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. Відомо, що доходи Державного бюджету буде визначено у сумі понад один мільярд гривень, в тому числі по загальному фонду – 962,7 мільярда гривень, і витратами 1 170,0 мільярда гривень.

Зокрема, витрати на національну безпеку і оборону передбачені в розмірі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда гривень більше у порівнянні з 2019 роком. А мінімальна зарплата буде становити 4 723 гривень. Більше – читайте тут.

Дивіться відео: Рада ухвалила проєкт бюджету-2020