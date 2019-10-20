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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Мережу сколихнуло відео жорстокого побиття дівчини підлітковою бандою на шкільному стадіоні. Внаслідок інциденту 14-річна Ірина опинилася у лікарні. З'ясувалося, що лідерка дівчачої банди била Іру в обличчя. Довівши її до безпорадного стану, вона змусила дівчину стати на коліна та цілувати їй взуття.

      Важливо! Найсмішніші моменти пресмарафону Зеленського та платні дороги в Україні – відео тижня 

      Суд обрав запобіжний захід для хуліганки – її відправили під нічний домашній арешт. Вона має перебувати вдома з 19:00 до 6:00 наступної доби. Окрім того, дівчина повинна прибувати двічі на тиждень до слідчого, не відлучатися за межі міста та не спілкуватися з потерпілою.

      Дивіться відео: як дівчача банда побила школярку у Запоріжжі

      Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали 17 жовтня та повідомили про підозру у зловживанні владою та у декларуванні недостовірної інформації. Цього ж дня увечері розпочався суд щодо обрання Гладковському запобіжного заходу, який продовжили 19 жовтня.

      Так, суд виніс рішення Гладковському – у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. Цікаво, що під час засідання суду під будівлею протестували представники "Нацкорпусу". Вони вимагали, аби Гладковського посадили за ґрати.

      Дивіться відео: деталі справи Гладковського

      Легендарний розвідник Руслан Пустовойт на війні з перших днів, пройшов найгарячіші точки, захопив у полон вісьмох бойовиків та мало не загинув. Він одним із перших кинувся на війну у 2014 році і вже 5 років віддає усі сили, аби припинити бойові дії на рідній Донеччині.

      Після тривалого лікування Руслан повернувся до рідного Маріуполя. Там почав займатися волонтерством, а також очолив організацію маріупольських ветеранів АТО. Вдома ж на чоловіка чекають дружина та двоє дітей – 12-річний син та 7-річна донечка.

      Дивіться відео: історія Руслана, який захопив в полон бойовиків

      Вони годинами стоять у чергах, а автомобілісти займають місце ще звечора, аби вранці виїхати з ОРДЛО на підконтрольну територію. КПВВ з окупованими районами Донбасу щодня перетинають до 40 тисяч людей. І більшість із них ті, хто живе в окупації.

      Журналісти запитали, чи чекають вони на деокупацію та як ставляться до можливих місцевих виборів в ОРДЛО, про які останнім часом так багато говорять політики. Частина зізнається, що їм байдуже, хто при владі, бо вони вже підлаштувалися до реалій в окупації. І від терористів пенсії отримують, і українських не цураються.

      Дивіться відео: як жителі окупованих територій ставляться до можливих виборів

      Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. Відомо, що доходи Державного бюджету буде визначено у сумі понад один мільярд гривень, в тому числі по загальному фонду – 962,7 мільярда гривень, і витратами 1 170,0 мільярда гривень.

      Зокрема, витрати на національну безпеку і оборону передбачені в розмірі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда гривень більше у порівнянні з 2019 роком. А мінімальна зарплата буде становити 4 723 гривень. Більше – читайте тут.

      Дивіться відео: Рада ухвалила проєкт бюджету-2020

       

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Україна – Росія Гроші Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Збройні сили України Відео тижня Булінг Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні Олег Гладковський Рішення суду Корупція Бюджет 2020 Верховна Рада
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