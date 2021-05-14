Побив 80-річну бабусю: у Дніпрі здійснили жахливий злочин

У Дніпрі посеред вулиці чоловік напав на бабцю. Він не просто пограбував її, а й жорстоко побив. Почали розслідування, але винного ще не знайшли.

Це трапилося 13 травня на вулиці Байковій, що в Соборному районі міста. Невідомий побив жінку, якій 80 років лише заради її речей.

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Зловмисник завдавав жінці удари в голову й тулуб. Який її стан після нападу – невідомо.

Чоловік забрав у неї одразу кілька речей:

мобільний телефон;

сережки з жовтого металу;

пенсійне посвідчення;

паспорт.

Яке покарання за такий злочин

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про грабіж поєднаний із насильством. Якщо цього грабіжника зможуть знайти, йому загрожує від 4 до 6 років в'язниці.