Відповідне рішення виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд. Відомо, що покарали уродженця Львівської області, який служить солдатом та працює на посаді молодшого інспектора ДПСУ.

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Солдат визнав свою провину

Солдат напав на товариша по службі біля виходу з казарми. Він 3 рази вдарив ногою потерпілого по нижній частині ноги, після чого схопив його рукою за шию і повалив на землю. При падінні потерпілий вдарився спиною об стіну. Внаслідок побиття він отримав легкі тілесні ушкодження.

Згодом 15 – 16 жовтня 2020 року підсудний самовільно покинув місце несення служби, тобто пост "Маяки – Удобне". Вночі він пішов берегом Дністра в сторону села Удобне.

Ба більше, дорогою він втратив військове майно:

пістолет СПШ та чохол до нього;

сім освітлювальних сигнальних патрони,

наручники і чохол для них,

газовий балончик.

Сума завданих державі збитків становить 3203 гривень. До речі, підсудний повністю визнав провину по 2 епізодах і розкаявся у злочинах. Варто відзначити, що підсудного затримали ще 26 січня. Тому суд призначив йому термін гауптвахти на 6 місяців з дня затримання.Солдата 26 липня звільнять з гауптвахти.

Що таке гауптвахта Це місце в армії, де примусово утримують військовиків-порушників військової дисципліни. На гауптвахті обладнують загальні та одиночні камери для заарештованих, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.

Джерело: Це місце в армії, де примусово утримують військовиків-порушників військової дисципліни. На гауптвахті обладнують загальні та одиночні камери для заарештованих, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.Джерело: Вікіпедія

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