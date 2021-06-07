Побив товариша по службі: на Одещині засудили прикордонника

Солдата-строковика прикордонного загону Одещини засудили до гауптвахти. Рішення винесли через те, що він побив товариша по службі, самовільно залишив частину та загубив пістолет.
Відповідне рішення виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд. Відомо, що покарали уродженця Львівської області, який служить солдатом та працює на посаді молодшого інспектора ДПСУ.
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Солдат визнав свою провину
Солдат напав на товариша по службі біля виходу з казарми. Він 3 рази вдарив ногою потерпілого по нижній частині ноги, після чого схопив його рукою за шию і повалив на землю. При падінні потерпілий вдарився спиною об стіну. Внаслідок побиття він отримав легкі тілесні ушкодження.
Згодом 15 – 16 жовтня 2020 року підсудний самовільно покинув місце несення служби, тобто пост "Маяки – Удобне". Вночі він пішов берегом Дністра в сторону села Удобне.
Ба більше, дорогою він втратив військове майно:
- пістолет СПШ та чохол до нього;
- сім освітлювальних сигнальних патрони,
- наручники і чохол для них,
- газовий балончик.
Сума завданих державі збитків становить 3203 гривень. До речі, підсудний повністю визнав провину по 2 епізодах і розкаявся у злочинах. Варто відзначити, що підсудного затримали ще 26 січня. Тому суд призначив йому термін гауптвахти на 6 місяців з дня затримання.Солдата 26 липня звільнять з гауптвахти.
Що таке гауптвахтаЦе місце в армії, де примусово утримують військовиків-порушників військової дисципліни. На гауптвахті обладнують загальні та одиночні камери для заарештованих, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.
Джерело: Вікіпедія