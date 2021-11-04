Побив вікна та витягнув заточку: житель Одещини влаштував "шоу" в електричці
Джерело:телграм "Одесский Маяк"
У електричці Одеса – Вапнярка сталася непересічна подія через одного з пасажирів. Він почав буянити й погрожував іншим людям "заточкою".
В процесі беззмістовного протесту він ще й побив одне з вікон вагону. Очевидці оприлюднили запис цього інциденту 4 листопада.
Раніше Під Кропивницьким невідомі розбили вікно у вагоні потяга під час руху
Довго просили вгамуватись
На відео видно, що чоловік стояв поміж сидінь і повернутий спиною до вікна. У його руці був предмет схожий на залізну арматуру.
Зловмисник кричав, щоб усі вийшли з вагона. Його намагалися переконати не бити вікна й не витягувати гострий предмет, проте це було безрезультатно. Що спровокувало таку поведінку пасажира – невідомо.
Чоловік б'є вікна в електричці: дивіться відео
Інша подія в потязі
У березні група юних гімнасток поверталися після змагань гімнастики із Дніпра в Одесу потягом. Після завершення поїздки спортсменів провідниця виявила у вагоні суцільний безлад.
Діти залишили там дуже багато сміття та розкидані постелі. Окрім цього, в кожному купе були зірвані штори.