Побив рекорд Білла Гейтса: названо найбагатшу людину в світі

Засновника популярного інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса визнали найбагатшою людиною в історії.

Про це повідомляє CNN.

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Згідно з аналізом Bloomberg, 8 січня статок Безоса виріс до 105,1 мільярда доларів.

Збільшення статків мільярдера сталося через те, що вартість акцій Amazon, які в перші дні 2018 року додали в ціні 6,62%. Тепер одна акція компанії коштує близько 1,3 тисячі доларів США.

Безос своїм статком побив рекорд засновника компанії Microsoft Білла Гейтса, який займав цю позицію в 1999 році з сумою в 100 мільярдів доларів. Однак зараз його статки становлять 93,3 мільярда доларів.

Зазначимо, що Безосу належать Washington Post і Blue Origin, а також приватний "туроператор" космічних подорожей.

Нагадаємо, 31 серпня засновник Zara Амансіо Ортега обійшов співзасновника Microsoft Білла Гейтса в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.