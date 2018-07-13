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Поблизу Дніпра під вантажівкою з зерном розламався навпіл міст: фото

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На Дніпропетровщині під зерновозом розламався міст
На Дніпропетровщині під зерновозом розламався міст / tsn.ua

Біля села Нова Дача на Дніпропетровщині під вантажівкою із зерном розламався навпіл міст. Конструкція тріснула під вантажем транспортного засобу.

Частина мосту впала, а вантажівка застрягла у пройомі, який виник після руйнації, передає ТСН.

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Водій не постраждав,оскільки міст не дуже високий. Проте зерно розсипалось по дорозі.

Зазначається, що раніше перевіз офіційно визнали аварійним. Рух заборонили і встановили дорожні знаки про об'їзд.

Втім, жителі найближчих сіл були незадоволені, що автомобілі почали їздити поруч з їхніми будинками. Напередодні аварії невідомі вкрали обмежувальні знаки, тому водій зерновозу і рушив по переправі.


Поблизу Дніпра під зерновозом обрушився міст


Переправу розломало навпіл, зерно ж висипалось на дорогу

Теги: Новини України Новини Дніпра Дороги
Джерело: 24 Канал
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