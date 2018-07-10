Поблизу курортних пляжів на Одещині трапились масштабні зсуви грунту: деталі

У Лиманському районі на Одещині за три дні сталися два масштабні зсуви грунту. Рятувальники просять не відвідувати прибережні ділянки, де трапились зсуви.

7 липня на території Лиманського району, у прибережній зоні, приблизно за 10 кілометрів від міста Южного стався зсув, передає УНІАН з посиланням на ДСНС Одеської області.

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Зазначається, що розмір зсуву становить приблизно тисячу метрів завдовшки та 150 метрів завширшки.

У вівторок, 10 липня неподалік, трапився ще один зсув грунту. Він менший, аніж попередній: 100 метрів завдовжки і 10 метрів завширшки.

Постраждалих унаслідок двох небезпечних ситуацій немає.



Зсув грунту на Одещині

На місці події побувала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманської райдержадміністрації за участю голови Сичавської сільради, представників Головного управління ДСНС. Комісія обстежила місця двох зсувів.

Зокрема, рятувальники просять жителів та гостей Одещини бути обережними та при виявленні можливої загрози зсуву землі відразу покидати небезпечну територію.

Також людям не рекомендують відвідувати місця, де вже трапились два масштабні зсуви.