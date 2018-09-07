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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Поблизу Ніагарського водоспаду трапилась стрілянина: троє поранених

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У Канаді неподалік Ніагарського водоспаду сталася стрілянина
У Канаді неподалік Ніагарського водоспаду сталася стрілянина

У канадському місті Сейнт Кентріс, яке розташоване неподалік Ніагарського водоспаду сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали троє осіб.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Зазначається, що стрілянина трапилась 6 вересня близько 15:30. В результаті інциденту поранення отримали троє осіб: одного гвинтокрилом доправили у регіональний центр травм, другий перебуває у критичному стані в місцевій лікарні. Життю третього постраждалого нічого не загрожує.

У поліції запевняють, що стрілок вже не активний, проте не уточнюють інформацію про зловмисника. Невідома ані кількість нападників, ані місце їх перебування.

Додамо, що перестрілка трапилась у густонаселеному районі міста. На місце подій прибули рятувальники, кінологи та інші спеціалісти.

Наразі триває розслідування.

Місто Сейнт-Кетрінс, у якому сталася стрілянина, розташоване всього за 10 кілометрів від найпопулярнішої туристичної принади Канади –Ніагарського водоспаду.

Теги: Канада Зброя Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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