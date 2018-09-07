Поблизу Ніагарського водоспаду трапилась стрілянина: троє поранених
У канадському місті Сейнт Кентріс, яке розташоване неподалік Ніагарського водоспаду сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали троє осіб.
Про це повідомляє Укрінформ.
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Зазначається, що стрілянина трапилась 6 вересня близько 15:30. В результаті інциденту поранення отримали троє осіб: одного гвинтокрилом доправили у регіональний центр травм, другий перебуває у критичному стані в місцевій лікарні. Життю третього постраждалого нічого не загрожує.
У поліції запевняють, що стрілок вже не активний, проте не уточнюють інформацію про зловмисника. Невідома ані кількість нападників, ані місце їх перебування.
Додамо, що перестрілка трапилась у густонаселеному районі міста. На місце подій прибули рятувальники, кінологи та інші спеціалісти.
Наразі триває розслідування.
Місто Сейнт-Кетрінс, у якому сталася стрілянина, розташоване всього за 10 кілометрів від найпопулярнішої туристичної принади Канади –Ніагарського водоспаду.