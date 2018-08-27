Поблизу статуї Свободи у Нью Йорку – пожежа, евакуювали тисячі людей: відео
На острові Свободи, на якому розташована однойменна статуя, у Нью Йорку загорілися балони із пропаном. Із культового для громадян США та туристів місця евакуювали тисячі людей.
Про це інформує ABC News.
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Зазначається, що вибух із подальшим займанням трапився через помилку будівельників. Один із них отримав опіки, проте його життю нічого не загрожує.
У пожежній охороні міста підкреслили, що ситуація була вкрай ризикованою та небезпечною, оскільки під час вибуху балонів могла розлетітись велика кількість металевих уламків.
Саме тому було прийняте рішення про евакуацію людей із небезпечного місця. Так, близько 3,4 тисячі осіб забрали з острова Свободи та переправили на човнах на сусідній острів Елліс.
Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Наразі статуя Свободи знову відкрита для відвідин.