Поблизу статуї Свободи у Нью Йорку – пожежа, евакуювали тисячі людей: відео

На острові Свободи, на якому розташована однойменна статуя, у Нью Йорку загорілися балони із пропаном. Із культового для громадян США та туристів місця евакуювали тисячі людей.

Про це інформує ABC News.

Читайте також: На Луганщині горить хімзавод: вогонь гасять третю добу

Зазначається, що вибух із подальшим займанням трапився через помилку будівельників. Один із них отримав опіки, проте його життю нічого не загрожує.

У пожежній охороні міста підкреслили, що ситуація була вкрай ризикованою та небезпечною, оскільки під час вибуху балонів могла розлетітись велика кількість металевих уламків.

Саме тому було прийняте рішення про евакуацію людей із небезпечного місця. Так, близько 3,4 тисячі осіб забрали з острова Свободи та переправили на човнах на сусідній острів Елліс.

Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Наразі статуя Свободи знову відкрита для відвідин.

#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3 pic.twitter.com/YqY03ibuNB — WBZ | CBS Boston News (@wbz) 27 серпня 2018 р.

#LIVE: Visitors to the Statue of Liberty continue being evacuated after a propane tank fire began burning on Liberty Island https://t.co/TxMSbTKVFr pic.twitter.com/kOK8triazp — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 27 серпня 2018 р.