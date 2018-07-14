Поблизу Землі виявили рідкісний подвійний астероїд: відео

У минулому році під час спостережень науковці NASA виявили астероїд 2017 YE5. При цьому спостереження виявили, що цей астероїд насправді є двома окремими об'єктами.

Про це повідомляє Space.com.

Це два окремі об'єкти, що обертаються навколо один одного. При цьому два ці об’єкти мають майже однаковий розмір – 900 метрів кожний. До сих пір вчені знали тільки три інші такі добре підібрані пари.

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Більшість подвійних астероїдів нерівномірні, причому одна половина затьмарює іншу. Але у 2017 YE5 одна половина виглядає набагато більш темною, ніж інша.

Астероїд насправді є двома окремими об'єктами

Загалом, приблизно 25% астероїдів нашої зоряної системи є подвійними, проте досі їх жодного разу не відвідували дослідні зонди.

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